Un mort et plusieurs blessés graves dans un accident au Grau-du-Roi

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus pour un terrible accident de circulation, dans la nuit de vendredi à samedi, peu après minuit. Une voiture a fait une sortie de route avant de finir sa course contre un arbre. Il y a avait 4 personnes à bord. Un jeune homme de 20 ans est décédé. deux autres jeunes hommes de 18 et 20 sont polytraumatisés et en urgence absolue. Le 4e, âgé de 28 ans, est en urgence relative.

Un très important dispositif de secours routiers de plus de 30 sapeurs pompiers du Gard et de l‘Hérault a été engagé. Les victimes ont été évacuées sur le CH de Lapeyronie et de Carémeau.