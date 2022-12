Un mort et quatre blessés dans un accident de la route en Dordogne en sortie de boite de nuit

Les secours ont dépêché de nombreuses ambulances et l'hélicoptère du SAMU 33 est venu évacuer l'un des blessés.

Les gyrophares de nombreuses ambulances, la route déviée par les gendarmes, et le ronronnement de l'hélicoptère du SAMU qui se pose. Ce dimanche 4 décembre au petit matin, les secours sont intervenus en nombre sur la départementale 939 entre Brantôme et Mareuil-en-Périgord. Une berline BMW a avec cinq jeunes hommes à bord a percuté le parapet d'un petit pont qui enjambe la Belle, sur les coups de six heures du matin. Le choc a été d'une grande violence.

Les premiers pompiers arrivés sur place ont sorti le passager avant droit de la voiture, mais ils n'ont pas réussi à le réanimer. Les trois jeunes serrés à l'arrière sont tous grièvement blessés. L'hélicoptère du SAMU 33 s'est posé pour charger l'un d'entre eux et l'évacuer de toute urgence au CHU de Bordeaux. Le conducteur de la voiture a aussi été blessé, au niveau du bassin.

Une sortie de boite de nuit

Selon les premiers éléments recueillis par les gendarmes, les cinq jeunes avaient pris la route en sortant d'une boite de nuit à seulement quelques kilomètres de là. Ils seraient tous originaires d'Angoulême, et tous auraient entre 20 et 30 ans.

Les gendarmes déviaient toujours la départementale 939 dans la matinée. Les médecins urgentistes des SAMU de Charente et de Dordogne ont été mobilisés sur place pour soigner les blessés, ainsi que cinq ambulances des pompiers de la Dordogne.