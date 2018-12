Un mort et quatre blessés graves dans une collision avec une voiture de gendarmerie dans l'Orne, à Réveillon

Normandie, France

Un accident de la route a fait un mort, quatre blessés graves et deux blessés légers le vendredi 21 décembre 2018 dans l'Orne, près de Mortagne-au-Perche, à Réveillon. Quatre voitures voitures se sont percutées dont un véhicule de gendarmerie.

Les gendarmes étaient à la poursuite d'une voiture volée en fin de journée, un peu avant 19h, sur la D938 entre Mortagne-au-Perche et Le-Pin-La-Garenne. D'après nos informations, ils suivaient cet automobiliste qui roulait sans avoir allumé ses phares alors qu'il fait nuit. On ne sait pas encore ce qu'il s'est passé précisément. Une collision a eu lieu entre la voiture volée, celle de la gendarmerie et deux autres voitures dont une passagère est décédée dans l'accident.

Les trois gendarmes de la brigade de Mortagne-au-Perche ont été gravement blessés, ils ont été transportés à l'hôpital d'Alençon. Un autre homme, lui aussi dans un état grave, a été amené au CHU de Caen. Une enquête a été ouverte.