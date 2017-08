Un mort et six blessés graves dans un accident de la route à Moreilles en Vendée

Un très grave accident a eu lieu sur la départementale 10 à Moreilles en Vendée ce vendredi en fin d'après-midi. Selon les gendarmes, un utilitaire s'est déporté et a foncé sur deux voitures venant en face. Une personnes est morte, six sont gravement blessées, deux autres le sont plus légèrement.

Un mort, six blessés graves et deux blessés légers, c'est le très lourd bilan d'un accident de la route ce vendredi en fin d'après-midi à Moreilles en Vendée. Selon les gendarmes un véhicule utilitaire s'est déporté et a foncé sur deux voitures venant en face.

L'accident s'est produit vers 17 heures sur la départementale 10 à Moreilles, dans le sud Vendée près de Luçon. Selon les premiers éléments de l'enquête des gendarmes, un utilitaire avec trois personnes à son bord se déporte de sa voie et percute deux autres voitures arrivant en face. Le bilan est lourd. Une personne présente dans une des deux voiture meurt, six personnes sont gravement blessés et deux autres le sont plus légèrement.

Un important dispositif de sécurité est alors mis en place. Une soixantaine de pompiers est mobilisée. Ils sont restés jusqu'au milieu de la nuit, pour désincarcérer des personnes notamment.