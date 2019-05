VIDEO- Un mort et trois blessés après l'incendie d'un chalutier espagnol au large du Cap Cerbère

Cerbère, France

Un Pêcheur espagnol a trouvé la mort ce vendredi matin et trois autres ont été blessés après l'incendie de leur chalutier à une vingtaine de kilomètres au large du cap Cerbère dans les Pyrénées-Orientales à la limite entre les eaux françaises et espagnoles. Une importante opération de sauvetage a été mise en place avec l'intervention coté français de la vedette SNSM (société nationale de sauvetage en mer) de Port-Vendres et côté espagnol de moyens maritimes venus de Llansa sur la Costa Brava. Un hélicoptère a également été dépêché sur place et deux autres chalutiers espagnols qui se trouvaient dans le secteur ont aussi participé aux opération de secours.

Incendie impressionnant

Le pêcheur décédé a été victime d'un arrêt cardiaque. Les trois autres ont été transportés sur l'hôpital de Figueras (Catalogne) avec des blessures légères. Le chalutier, le Barranco est complètement détruit. Il était basé dans le port catalan de Port de la Selva, situé à une trentaine de kilomètres au sud de la frontière française.

Ce sont des habitants des Pyrénées-Orientales sur la côte Vermeille qui ont prévenu les secours après avoir vu de grosses flammes et de la fumée au large.

Un tripulant mort i quatre ferits en un incendi a 11 milles de Port de la Selva @TVEmporda@eltempsTV3@tv3catpic.twitter.com/rpWKwAxEcM — JesúsB (@Jesusbc65) May 3, 2019