Un mort et trois blessés dans un accident près de Rouen

Un nouveau drame sur les routes de Seine-Maritime. Un jeune homme de 22 ans est mort dans un accident sur le secteur d'Orival, près de Rouen, samedi 20 août. Trois autres jeunes ont été blessés et se trouvent en urgence relative, indique le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime. Ils sont âgés de 18 ans pour l'un et 22 ans pour les deux autres.

Une voiture dans le fossé

Les secours ont été appelés vers 6h30. À leur arrivée sur place, la voiture dans laquelle se trouvaient les victimes était dans un fossé de la D132. L'un des jeunes était incarcéré.

L'intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers, avec cinq engins de secours.