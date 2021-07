Ce vendredi matin vers 2h15, une voiture est sortie de la route vers le Pian-sur-Garonne et s'est encastrée dans un transformateur. Un homme est mort et trois sont blessés. Ces derniers ont été transportés au Centre Hospitalier de Langon par les secours. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Un mort et trois blessés dont un grave dans un accident de la circulation vers Saint-Macaire

Un homme de 29 ans est mort ce vendredi matin vers 2h15 au Pian-sur-Garonne, au nord de Saint-Macaire dans le Sud-Gironde. Il était dans une voiture avec trois autres personnes. Le véhicule, seul en cause, est sorti de la RD 1113 et s'est encastré dans un transformateur. Un homme de 21 ans a été transporté dans un état grave vers le Centre Hospitalier de Langon tout comme les deux autres passagères qui sont des femmes de 22 et 23 ans mais elles sont légèrement blessées. La gendarmerie a ouvert une enquête.