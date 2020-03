Un mort et cinq blessés dans un accident de la route à Codognan

Un très grave accident de la circulation a eu lieu, ce jeudi 5 février, en fin de journée sur la commune de Codognan. Le bilan fait état de six victimes : un homme est décédé et cinq personnes sont blessés dont deux gravement.

À 18h40, les sapeurs-pompiers du Gard ont été engagés sur la commune de Codognan, pour un accident de circulation sur la route départementale 979. Arrivés rapidement sur les lieux, les secours ont été confrontés à un accident très important entre un véhicule de tourisme et un véhicule utilitaire transportant du bois.

Le bilan fait état de 6 victimes

Le bilan est très lourd : un homme est décédé , une femme de 29 ans qui a été désincarcérée est gravement blessée, deux hommes de 35 et 36 ans sont eux aussi blessés gravement, et puis deux autres hommes de 38 et 61 ans sont blessés plus légèrement.

12 véhicules et 28 sapeurs-pompiers du Gard

Un important dispositif de secours a été engagé sur cette intervention : quatre ambulances, deux équipes médicales sapeurs-pompiers, deux véhicules du SMUR, un infirmer sapeur-pompier, deux véhicules de désincarcération ainsi qu'un hélicoptère de la sécurité civile "Dragon 34 ", mais aussi trois véhicules de commandement, soit 12 véhicules et 28 sapeurs-pompiers du Gard.

Actuellement, les opérations sont toujours en cours, la D979 est entièrement coupée à la circulation. Il est demandé de privilégier un autre itinéraire et de ne pas se rendre à proximité de de l’intervention.