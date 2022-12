Un mort et un blessé après un refus d'obtempérer à Marseille

Un drame ce mardi après-midi à Marseille. Un jeune homme de 25 ans est décédé, un autre est blessé après avoir percuté une camionnette dans le 14e arrondissement. Les deux jeunes étaient en train de rouler sans casque sur un scooter dans le quartier du Canet vers 14H30 et quand ils aperçoivent les policiers ils prennent la fuite pour éviter le contrôle. Quelques instant plus tard, le conducteur perd le contrôle de son engin qui heurte une camionnette à hauteur de la place des Etats-Unis dans le 14e arrondissement. Le choc est violent et stoppe immédiatement la fuite de ces deux jeunes. C'est une autre patrouille de police qui les découvre à terre, sur la chaussée. L'un est atteint d'une fracture du crâne, l'autre est transporté à l'hôpital dans un état très grave, il meurt des suites de ses blessures à l'hôpital.

Une enquête est ouverte auprès de la police marseillaise, les deux jeunes étaient connus des services de police et le scooter sur lequel ils circulaient avait été volé.