Un détenu est mort dans l'incendie de sa cellule ce mercredi 1er juin au centre Pénitentiaire de Gradignan. Un second détenu qui partageait cette cellule normalement individuel a pu être extrait par le personnel pénitentiaire, mais il est très gravement blessé.

Un mort et un blessé grave après un feu de cellule au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan

Il était 18h30 quand une cellule du quatrième étage du centre pénitentiaire prend feu mercredi 1er juin. Le personnel pénitentiaire s'équipe immédiatement des protections recommandées et intervient. Les agents réussissent à sortir un détenu mais il est déjà gravement brûlé, il sera ensuite évacué à l'hôpital, en état d'urgence absolu. Les surveillants retournent immédiatement dans la cellule pour récupérer l'autre détenu. Ce dernier est déjà décédé, sur son lit. "Mes collègues l'ont quand même sorti, mais n'ont pu que constater son décès. Vous imaginez cette vision dramatique ?" rapporte Hurbert Gratraud, syndicat pénitentiaire FO au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.

L'enquête doit déterminer les causes de l'incendie, notamment si ce pourrait être un incendie volontaire, et si oui pour quelles raisons. Trois détenus occupaient cette cellule normalement individuelle jusqu'à ce mercredi après-midi où l'un d'entre eux a été déplacé dans une autre cellule, quelques heures avant l'incendie. On ne sait pas s'il y a un lien.

Plus d'informations à venir.