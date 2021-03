Un mort et un blessé grave dans des avalanches en Savoie

Plusieurs avalanches se sont produites ce mercredi dans les massifs savoyards. Le risque d'avalanche est de 2 sur 5 sur la plupart, en Savoie comme en Haute-Savoie.

En milieu d'après-midi ce mercredi, un ressortissant britannique âgé d'une cinquantaine d'années a trouvé la mort dans une avalanche à Notre-Dame-du-Pré, dans le secteur du Dou de Moûtiers. Il se trouvait là avec un groupe, mais c'est la seule victime signalée.

À Sainte-Foy-Tarentaise, une plaque s'est décrochée entraînant une coulée d'une centaine de mètres dans la descente de la pointe des Mines et a emporté un skieur de randonnée de 31 ans. Il est gravement blessé - traumatisme crânien et du rachis - et est hospitalisé à Grenoble.