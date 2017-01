Un mort et un blessé grave dans l'effondrement d'une maison à La Croix-Valmer

Une partie d'une maison en travaux s'est effondrée sur deux ouvriers ce jeudi matin à La Croix-Valmer. Un jeune homme de 23 ans originaire de Cavalaire est décédé. Son collègue de 41 ans, grièvement blessé aux jambes et au bassin, a été héliporté sur l'hôpital Sainte-Anne de Toulon.

Le drame s'est produit vers 10h ce jeudi matin, alors que 4 personnes interviennent pour consolider les murs d'une maisonnette en travaux.

Le patron et son fils se trouvent à l'extérieur du bâtiment pour ramasser des gravats et deux ouvriers d'une entreprise du Golfe de Saint-Tropez travaillent à l'intérieur.

Lorsque la toiture et les murs de la petite maison s'écroulent, les deux ouvriers sont pris au piège

Les pompiers interviennent rapidement et en nombre. Une vingtaine d'hommes dont l'équipe de sauvetage déblaiement, avec du matériel pour localiser et extraire les victimes piégées sous les décombres. Un premier ouvrier est secouru rapidement. Grièvement blessé aux jambes et au bassin, il est transporté par l'hélicoptère de la gendarmerie sur l'hôpital Sainte-Anne de Toulon. Son jeune collègue de 23 ans est décédé. Le chef d'entreprise et son fils sont extrêmement choqués.

Une enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Gassin-Saint-Tropez

Il s'agit de comprendre si les conditions météo et les orages de ces derniers jours ont affaibli la bâtisse déjà fragile.