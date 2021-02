Un mort et une blessée grave dans l'incendie d'une maison près de Saint-Gaudens

Tragique incident ce soir à Villeneuve-de-Rivière près de Saint-Gaudens où une maison a pris feu vers 17h30. C'est un voisin qui a alerté les pompiers de Haute-Garonne. Une femme âgée de 93 ans a pu s'extirper du brasier malgré ses blessures. 52 pompiers se sont mobilisés pour maîtriser les flammes qui ont littéralement réduit en cendre la bâtisse. Elle est ce soir à l'hôpital de Saint-Gaudens. Son pronostic vital est toujours engagé.

Une troisième personne recherchée

Après 21 heures, un corps a été retrouvé sous les décombres. Nous n'avons pas plus d'informations sur l'âge et le sexe de la victime. Les sapeurs-pompiers sont toujours à la recherche d'une troisième personne qui potentiellement se trouvait avec la femme de 93 ans et la victime au moment de l'incendie.