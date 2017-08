Un mort et un blessé grave dans un accident de circulation à Saint-Bonnet-de-Bellac

Un accident mortel a eu lieu sur la commune de Saint-Bonnet-de-Bellac ce dimanche midi. Une voiture et une moto se sont percutées. Le bilan fait état d'un mort et un blessé grave, les deux personnes qui se trouvaient sur la moto.

Un mort et un blessé grave, c'est le lourd bilan d'un accident de circulation sur la commune de Saint-Bonnet-de-Bellac. Vers midi ce dimanche, une voiture et une moto sont violemment entrées en collision sur la N147. Le conducteur de la moto, un homme âgé de 50 ans, est mort sur le coup. Sa compagne, qui était sur la moto avec lui, est gravement blessée et a été transportée au CHU de Limoges.

Les deux personnes qui se trouvaient dans la voiture n'ont pas été blessées. La gendarmerie de Bellac a ouvert une enquête pour préciser les causes de l'accident. Il serait dû à un refus de priorité.