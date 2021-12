Un mort et un blessé grave dans un accident de la route à Dolus d'Oléron

Un accident en fin de journée ce samedi à Dolus d'Oléron en Charente-Maritime, a fait un mort, un blessé grave et un blessé plus léger. Un seul véhicule en cause.

L'accident a eu lieu vers 19h30 sur la route départementale 126. Une seule voiture était impliquée avec trois personnes à bord. Une quinzaine de pompiers a été mobilisé ainsi qu'un hélicoptère.