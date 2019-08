Un mort et un blessé grave dans un accident de la route à Sains

Dimanche en fin de journée, une voiture seule en cause a fait une sortie de route sur la N176 à hauteur de Sains. Dans la voiture, un couple dont la femme est décédée sur place. L'homme, lui, est grièvement brûlé.

Sains, France

Un accident de la circulation a eu lieu dimanche vers 17h sur la Nationale 176 dans le sens Pontorson / Saint-Brieuc au niveau de la commune de Sains en Ille-et-Vilaine.

Une voiture, seule en cause, a fait une sortie de route et s'est embrasée presque immédiatement. A l'intérieur, un couple dont la femme de 70 ans est morte brûlée sur place. L'homme, également âgé de 70 ans, a été brûlé au troisième degrés et transporté au CHU de Nantes.

Attention dans ce secteur ce lundi matin, on ne roule que sur une seule voie, des glissières de sécurité doivent encore être remplacées sur la Nationale.