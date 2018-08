Un mort et une blessée grave dans un accident entre une moto et une voiture en Lozère

Par Julie Munch, France Bleu Gard Lozère

Un accident entre une moto et une voiture a fait un mort et une blessée grave samedi 25 août au matin en Lozère sur la RD31 entre Saint-Étienne-du-Valdonnez et Ispagnac.