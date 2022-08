Un mort et un blessé grave dans un accident sur la D934 près de Valenciennes

Les sapeurs-pompiers de Le Quesnoy et Bavay, des équipes du SAMU et des forces de gendarmerie ont été mobilisés pour cet accident.

Les photos montrent la gravité du choc. Les sapeurs-pompiers de Le Quesnoy et de Bavay sont intervenus pendant plus d'une heure et demi pour désincarcérer des automobilistes ayant perdu le contrôle de leur voiture dans la nuit de samedi 6 à dimanche 7 août. Deux voitures se sont percutées en face-à-face un peu avant minuit sur la départementale 934 à Villers-Pol, entre Valenciennes et Le Quesnoy (Nord).

Un homme de 54 ans est mort sur le coup, une femme de 24 ans est dans un état grave et un homme de 27 ans est légèrement blessé. Ces deux derniers ont été transportés au centre hospitalier de Valenciennes.

