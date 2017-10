Un mort et un blessé grave par balles à la cité de la Grande Borne, à Grigny (Essonne)

Un jeune homme a été tué par balles ce jeudi dans la cité de la Grande Borne, entre Grigny et Viry-Châtillon (Essonne). Son frère a été grièvement blessé, selon des sources proches de l'enquête.

Un homme a été tué, et son frère grièvement blessé, ce jeudi dans des échanges de tirs à la cité de la Grande-Borne, située sur les communes de Grigny et Viry-Châtillon dans l'Essonne, selon des sources proches de l'enquête. Les faits sont survenus aux alentours de 12h30, puis une rixe a éclaté, impliquant une centaine de personnes.

Selon ces mêmes sources judiciaires, la police a procédé à une interpellation. Les deux hommes tués étaient connus de la police pour des trafics de stupéfiants.

Cette cité, qui compte 11.000 résidents, est connue comme l'un des lieux les plus difficiles d'Île-de-France. Il y a un an à la Grande Borne, le 8 octobre 2016, des policiers avaient été attaqués par des individus cagoulés et armés de cocktails molotov. Deux des policiers avaient été grièvement blessés, deux autres plus légèrement.

