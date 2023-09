Un mort lors d'un accident route à Bidache après un choc violent contre un arbre

L'accident a été découvert vers 15h ce mardi 12 septembre, sur la route départementale 11 à Bidache en direction de Saint-Palais. Mais le doute persiste sur l'heure précise. Pour une raison encore indéterminée, une voiture a quitté la chaussée et percuté violemment un arbre sur le bas-côté. Gendarmes et secours sont rapidement arrivés sur les lieux afin de désincarcérer le conducteur. Mais l'homme était déjà décédé. La voiture et la victime se trouvaient dans le fossé.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bayonne afin de déterminer les causes de cet accident mortel. La gendarmerie d'Hasparren est chargée des investigations.