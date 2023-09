Un mort par balles à Toulouse : un nouveau règlement de compte dans le quartier Empalot

Vers 21h45 ce jeudi 21 septembre, un homme de 27 ans a été tué . L'homme a été atteint de deux projectiles (au thorax et au crâne) au pied du 18 rue de Menton dans le quartier Empalot de Toulouse. Cet immeuble est connu pour être un important point de deal. En mai dernier un jeune homme de 20 ans a aussi été abattu par balles devant cette même adresse. Dans cette affaire, l'enquête a menée à quatre mises en examen et au placement en détention provisoire de trois individus.

La victime décédée ce jeudi est connue de la justice. Elle a été poursuivie ou condamnée pour des faits de viols sur mineur, stupéfiants, vols, escroqueries et violences. D'ailleurs l'homme de 27 ans avait déjà été pris pour cible le 4 août dernier, au même endroit, alors qu'il était "vraisemblablement en action de guet au profit des trafiquants", écrit ce vendredi le parquet de Toulouse. Il avait été blessé. Une enquête pour tentative d'homicide avait été ouverte, mais le tireur n'avait pas été identifié.

Une énième fusillade

Il s'agit donc du deuxième événement mortel dans le quartier Empalot depuis le mois d'avril 2023. En six mois donc, deux personnes sont mortes par balles et le parquet recense 16 événements graves. Dans le détail, une dizaine d'échanges de tirs par arme à feu n'ayant fait aucune victime connue et quatre tentatives d'homicides (avec des blessés).

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse a réagi à cette nouvelle fusillade mortelle ce vendredi matin. "C’est tout un quartier qui est à nouveau sous le choc, subissant depuis des mois une forte résurgence de violences liées au trafic de drogue", a-t-il écrit. **Le maire appelle également à "un véritable plan d’action national pour couper cette gangrène mortifère", en renforçant "tous les moyens de police et de justice, pour contrôler davantage ces points de deal [...] et démanteler les réseaux très organisés qui sont derrière".