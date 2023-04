Un mort sur la route près du Mont Sainte-Odile

Un accident mortel, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers trois heures et demi du matin, près du Mont Sainte-Odile. Une voiture a fait une sortie de route sur la RD426 et a percuté un rocher. Les secours ont désincarcéré le conducteur mais n'ont pu que constater sa mort. On ne connait pas encore les causes de l'accident.

