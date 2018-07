Un Mosellan condamné à quatre ans de prison ferme pour détention de vidéos de Daesh

Par Lucas Valdenaire, France Bleu Lorraine Nord

Un Messin de 43 ans a été condamné ce vendredi après-midi à quatre ans de prison ferme et un an de mise à l'épreuve. Il était poursuivi pour "recel d'apologie du terrorisme" : il est accusé d'avoir détenu et consulté des centaines de vidéos de Daesh sur son ordinateur. Il fait appel.