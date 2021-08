Un motard contrôlé à 143 km/h au lieu de 80 à Vias

Les gendarmes de l'Hérault adressent un "carton rouge". La brigade motorisée de Béziers a contrôlé mardi 17 août un motard sur la RD 612 à Vias. Il circulait à 143 km/h au lieu de 80. Le conducteur du deux-roues était en plus un jeune titulaire du permis de conduire (moins de six mois). "Le coup du sort a fait qu’il est parti adoptant la vitesse moyenne de 5km/h", précise non sans une pointe d'humour les gendarmes de l'Hérault sur leur page Facebook. La moto a été placée en fourrière administrative. La justice décidera de l'amende (750 euros possibles) et de l'avenir du deux-roues.

