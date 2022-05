Un motard contrôlé à 159 km/h au lieu de 80 à Vouillé

Un gros excès de vitesse à Vouillé, près de Niort. Un motard a été contrôlé à 159 km/h au lieu de 80. C'était samedi vers 17h sur la départementale 125. Rétention du permis de conduire et engin confisqué pour le conducteur. Les gendarmes en profitent pour rappeler qu'il est possible de s'inscrire à des 1/2 journées "courbes et trajectoires" organisées à La Crèche et Bressuire pour "tordre le cou à quelques idées reçues" sur la conduite en deux-roues.

