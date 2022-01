Un motard contrôlé à 191 km/h au lieu de 80 km/h à Tarascon

Les gendarmes des Bouches-du-Rhône ont relevé plusieurs gros excès de vitesse ces derniers jours sur les routes, parfois plus de 100 km/h au dessus de la vitesse autorisée.

Les gendarmes des Bouches-du-Rhône sont toujours mobilisés pour contrôler la vitesse sur les routes. Le week-end dernier, plusieurs gros excès ont été relevés. Des infractions qui, la plupart du temps, ont entrainé le retrait du permis des conducteurs en voiture ou en moto. Sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, le conducteur d'un Range Rover a été contrôlé par les motocyclistes de la BMO de Saint-Chamas à une vitesse de 172 km/h au lieu de 90 km/h.

Un autre automobiliste a été contrôlé sur la commune de Meyreuil, au volant d’une BMW Série 5 à 197 km/h au lieu de 110 km/h par les militaires du peloton motorisé de Meyrargues et de la BMO d'Aix. Et puis du côté de Tarascon, c'est un motard qui a été contrôlé à 191 km/h au lieu de 80 km/h. Sur leur page Facebook les gendarmes des Bouches-du-Rhône expliquent que les permis ont été retirés et les véhicules immobilisés.

Les forces de l'ordre tiennent également à rappeler que "la vitesse, même par beau temps, est l'une des causes principales des accidents et surtout un facteur aggravant des conséquences".