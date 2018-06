Sévérac, France

Un motard de 23 ans s'est fait contrôler à 206 km/h ce mercredi en fin de matinée, à 11h50 précisément, à Sévérac, au lieu-dit la Normandais, sur la route départementale D773, limitée à 90 km/h, entre Redon et Saint-Gildas-des-Bois. Il était titulaire du permis A (le "permis moto") depuis seulement six mois, et se l'est fait retirer sur le champ puisque l'excès de vitesse est supérieur à 50 Km/h.

Le chauffard sera jugée en octobre 2018

Les gendarmes de Loire-Atlantique précisent que le motard a pris d'autant plus de risques que sa tenue n'était pas réglementaire : il portait un bermuda et avait des tennis aux pieds. Le jeune homme sera jugé en octobre devant le tribunal de Saint-Nazaire.