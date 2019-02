Un motard contrôlé à 209 km/h sur une départementale dans l' Hérault

Hérault, France

C'est de l'ordre du record d’excès de vitesse sur une route départementale de l' Hérault . Lors d'un contrôle routier, samedi 9 février, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière ont arrêté un motard qui roulait à 209 km/h sur la RD2 , entre Canet et Villeveyrac, à hauteur de la commune du Pouget, une route limitée à 80km/h.

Le pilote de la moto, un frontignanais de 25 ans était en train d 'essayer une moto, une Suzuki 1000 avant de l'acheter. Un achat qu'il va devoir remettre à plus tard, son permis de conduire lui a été retiré dans l'attente d'être convoqué devant le tribunal de police .

Un excès de grande vitesse , supérieur à 50km/h est considéré comme un délit et entraîne la perte de six points et jusqu'à 3700 euros d'amende.

La moto a été ramenée au concessionnaire .