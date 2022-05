Un motard contrôlé à 80 km/h au-dessus de la vitesse autorisée dans les Deux-Sèvres

Gros excès de vitesse d'un motard ce mardi 17 mai vers 20h15 à Aigondigné. Il circulait à 170 km/h au lieu de 90 sur la route entre Niort et Melle. Ce Deux-Sévrien âgé de 52 ans s'est vu retirer son permis et son engin a été confisqué.

Les gendarmes des Deux-Sèvres en profitent pour rappeler sur les réseaux sociaux que "plus un usager va vite, plus il reçoit d’informations notamment visuelles. Face à tant de données, le cerveau fait le choix d’occulter certaines portions de sa vision, en commençant toujours par la vision périphérique. Ainsi, plus un usager (notamment un motard) roule vite, plus son champ de vision se réduit... c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel". Exemple, le champ de vision d'un conducteur passé 130 km/h est inférieur à 30 degrés.