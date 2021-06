Un motard de 22 ans est décédé dans la nuit de vendredi à samedi dans un accident sur la rocade Sud à Meylan

A l'arrivée des secours sur place, ce jeune motard de 22 ans était en arrêt cardio-respiratoire. Il a perdu le contrôle de son véhicule sur la rocade Sud dans le sens Chambéry-Meylan, dans la nuit de vendredi à samedi vers 23 heures. Les pompiers et le médecin du SMUR n'ont pas réussi à la réanimer. Il a été déclaré décédé.

Il suivait des amis en voiture. Ne le voyant plus derrière, ils ont fait demi-tour et on trouvé le corps inanimé de ce jeune homme au niveau du premier virage de la bretelle d’insertion de la rocade Sud. Ils ont tenté les gestes de premier secours avant d'appeler les pompiers.