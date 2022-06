Un motard de 23 ans est mort tôt ce mercredi matin vers six heures sur la départementale 820 au sud de Toulouse, direction Foix.

Un motard de 23 ans est mort dans un accident tôt ce mercredi matin vers six heures sur la départementale 820 au sud de Toulouse, direction Foix. Il était seul avant de tomber dans cette ligne droite. On ne connait pas les causes de l'accident.