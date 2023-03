Loire-Atlantique : un motard à 257km/h sur une route limitée à 80

C'est un excès de vitesse record en Loire-Atlantique. Un motard de 23 ans s'est fait flasher à 257 km/h sur la route D178 ce dimanche 5 mars 2023 vers 16 heures près de Saint-Mars-du-Désert, en Loire-Atlantique. Il tentait d'échapper à un contrôle de gendarmerie, alors qu'il roulait déjà à 197 km/h sur une portion à 80 km/h de l'autoroute A811 près de Saint-Luce-sur-Loire, près de Nantes.

Permis suspendu et moto confisquée

Les six gendarmes du peloton motorisé de Saint-Herblain parviennent à l'arrêter. Placé en garde à vue, il a été condamné ce mardi 7 mars à six mois de prison et 870 euros d'amende par le tribunal judiciaire de Nantes. Son permis est suspendu pour 10 mois. La moto, une Suzuki 1.000 GSXR, a été confisquée.

Le jeune homme était inconnu des services de gendarmerie. Joint par France Bleu Loire océan, l'EDSR (escadron départemental de la sécurité routière) enjoint les usagers de la route à rester prudents, et évoque une conduite "particulièrement dangereuse". Il indique également que le motard "n'aurait pas dû prendre la fuite".