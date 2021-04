Un motard de 24 ans chute de dix mètres près de Bagnols-sur-Cèze

Un grave accident de moto est survenu ce samedi à Saint-André-de-Roquepertuis, près de Bagnols-sur-Cèze. Vers 15h30, un jeune homme de 24 ans perd la route et chute de dix mètres en contrebas de la D167. Rapidement, le GRIMP, l'hélicoptère de la sécurité civile, quatre véhicules et neuf sapeurs-pompiers lui viennent en aide. Le motard, gravement blessé, est soigné par les secours de Méjannes et Bagnols.

À cette heure, la route D 167 est toujours fermée à la circulation par la gendarmerie.