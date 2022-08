Un motard de 24 ans décédé après une sortie de route à Arette

L'accident s'est produit dimanche après-midi en Béarn, sur la départementale menant à La Pierre-Saint-Martin. La moto a fait une sortie de route à Arette et le pilote est décédé dans le choc.

Un motard de 24 ans est décédé dans un accident dimanche après midi en Béarn. Le choc s'est produit en vallée de Barétous, à hauteur de la commune d'Arette, en direction de La Pierre Saint-Martin, sur la D113. D'après les secours, il semble que la moto a fait une sortie de route, et la moto est tombée 10 mètres plus bas. Les pompiers n'ont pas pu réanimer la victime. Le pilote du deux-roues était d'origine espagnole et seul sur le véhicule.