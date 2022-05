Un motard de 33 ans meurt à un croisement près de Seclin

Un sapeur-pompier qui se rendait au travail a alerté sur cet accident à Herrin, entre Seclin et Annœullin, jeudi 12 mai vers 7h45. Un motard de 33 ans est mort en voulant doubler une voiture. Un automobiliste de 27 ans, qui arrivait en face, a été pris en charge dans un état grave.

Il est 7h45 ce jeudi matin lorsqu'un sapeur-pompier alerte ses collègues de Seclin sur un accident auquel il a assisté sur la route pour aller travailler au niveau d'Herrin, au croisement de la rue Nationale et de la rue de la Rosière. Un motard a chuté après avoir percuté deux voitures : celle qu'il voulait doubler et qui tournait pour s'insérer dans le village, et celle qui arrivait en face.

Le conducteur de la voiture d'en face blessé

Le sapeur-pompier témoin de l'accident ainsi qu'un médecin prodiguent les premiers soins avant l'arrivée d'une équipe du SMUR. L'homme de 33 ans n'a pas pu être réanimé, il est déclaré mort sur place. Dans la voiture qui arrivait en face, le conducteur de 27 ans a été légèrement blessé et transféré au CHR de Lille d'où il est ressorti ce jeudi midi.

Une collégienne grièvement blessée en janvier au même croisement

En janvier, un accident a eu lieu à moins de deux mètres : une collégienne avait été grièvement blessée après avoir été percutée par un automobiliste. Selon les équipes municipales, c'est le troisième accident mortel impliquant des motos rue Nationale à Herrin. Deux autres motards étaient morts en 2006 et en 2010.