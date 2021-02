Une voiture et une moto se sont percutées ce dimanche en fin d'après-midi sur la route nationale 7 à Loriol-sur-Drôme. Le pilote et sa passagère sont gravement blessés, les deux personnes présentes dans la voiture sont indemnes.

Un motard de 34 ans et sa passagère de 30 ans gravement blessés après un accident à Loriol-sur-Drôme

Un motard de 34 ans et sa passagère de 30 ans ont été transportés à l'hôpital de Valence ce dimanche après un grave accident de la route. Vers 16h50, sur la route nationale 7 à Loriol-sur-Drôme, un choc s'est produit entre la moto et une voiture. Les pompiers ont pris en charge les jeunes motards dans un état grave. Dans la voiture circulaient un garçon et une fille de 18 ans, ils ne sont pas blessés. La route a dû être coupée le temps de l'intervention.