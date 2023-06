Un motard de 42 ans meurt dans un accident de la route à Revelles

Un homme de 42 ans est mort à moto ce mardi matin. Il roulait sur une route départementale à Revelles au sud ouest d'Amiens quand il est entrée en collision avec un véhicule utilitaire.

ⓘ Publicité

Le conducteur du fourgon a été pris en charge par les pompiers sur place et n'a pas été transporté à l'hôpital. On ignore les circonstances de l'accident. Quatorze sapeurs-pompiers et les gendarmes étaient sur place. La circulation a été perturbée et déviée le temps de l'intervention.