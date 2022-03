Un motard de 43 ans grièvement blessé à Courcelles-lès-Lens

Il a perdu le contrôle de sa moto samedi 26 mars vers 18 heures, place de la République, à Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais), entre Douai et Hénin-Beaumont.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 18 heures ce samedi soir pour un accident de la route à Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais), entre Douai et Hénin-Beaumont. Un motard de 43 ans a perdu le contrôle place de la République. Il a pris en charge dans un état grave et transporté au CHR de Lille. Cinq sapeurs-pompiers, ainsi que les forces de l'ordre et le maire de la commune ont été mobilisés.