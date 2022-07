Un motard de 43 ans meurt dans un accident de la route en Dordogne

Un homme de 43 ans est mort après un accident de moto ce samedi 18 juillet. En fin d'après-midi, il a percuté une voiture dans un virage alors qu'il roulait sur la départementale 32E, juste avant le pont de Vicq entre Saint-Chamassy et le Buisson-de-Cadouin. Dans le choc il a été grièvement blessé à la jambe et il a perdu connaissance. Dans un premier temps, il a pu être pris en charge rapidement par un pompier volontaire et un médecin qui passaient par là. Il est décédé dans l'hélicoptère qui le transportait vers l'hôpital de Périgueux.