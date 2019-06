Un motard de 46 ans décède à Caen dans un accident

Caen, France

L'accident s'est produit à 23h20 sur le boulevard Detolle à Caen. Il a impliqué une voiture et une moto. Collision fatale pour le pilote du deux roues. Agé de 46 ans, il a été déclaré mort sur les lieux par le médecin du SMUR. Sa passagère âgée de 45 ans est grièvement blessée. Elle a été transportée au CHU de Caen en état d'urgence absolue indiquent les pompiers. Le conducteur de la voiture, choqué, a lui aussi été conduit au CHU. Au total 13 sapeurs pompiers de Caen et deux équipes du SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) ont été déployés sur les lieux.