Un motard de 48 ans décède après un accident à Écardenville-la-Campagne

Un accident mortel ce lundi vers 17h50 à Écardenville-la-Campagne dans l'Eure, à un croisement entre la D30 et la D133 entre le Neubourg et Beaumont-le-Roger,une collision entre une moto et une voiture, le motard de 48 ans est mort.

L'automobiliste âgé de 35 ans n'a pas respecté un céder le passage, la moto de 125 cm3 a percuté sa voiture. Transporté en état d'urgence absolue à l'hôpital d'Evreux puis de Rouen, il n'a pas survécu à ses multiples blessures.