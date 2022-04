Un motard de 53 ans dans un état grave après un accident près de Lens

Il a perdu le contrôle de sa moto à Loison-sous-Lens vendredi 22 avril, vers 19 heures. Un homme de 53 ans a été grièvement blessé et transporté au CHR de Lille.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 19 heures ce vendredi soir pour un accident de la route à Loison-sous-Lens, à l'est de Lens (Pas-de-Calais). Un motard de 53 ans, seul à bord, a perdu le contrôle et a chuté sur la route de Lille. Il est grièvement blessé, polytraumatisé et transporté ensuite dans un état grave au CHR de Lille.