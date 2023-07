Un motard de 53 ans est décédé après un grave accident sur l'A38, à hauteur d'Agey

Il est environ 19h50 ce vendredi 14 juillet quand les pompiers sont appelés pour un grave accident de la route sur l'A38 dans le sens Pouilly-Dijon. L'accident s'est produit à hauteur de la commune d'Agey et implique deux motos circulant sur la voix de gauche. À l'arrivée des secours, un homme de 53 est en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l'intervention d'une équipe médicale et des pompiers, l'homme n'a pas pu être réanimé. Il est déclaré mort quelques instants plus tard. Un homme de 52 ans, un homme de 37 ans et une femme de 32 sont emmenés par les secours au CHU de Dijon en urgence relative mais très choqués. La gendarmerie est actuellement sur les lieux.

