Un motard de 56 ans meurt après un choc avec une voiture sur la D916 à Burbure

Quinze pompiers ont été mobilisés de Lillers, Auchel, Aire et Pernes (image d'illustration).

Un homme de 56 ans a perdu le contrôle de sa moto ce jeudi midi, vers 11h30, dans une courbe sur la départementale 916 à Burbure, au sud de Lillers. Il a finit sa route en percutant une voiture en sens inverse. Malgré l'intervention rapide des secours, il n'a pas pu être ranimé.

La conductrice de la voiture, une femme de 39 ans, est seule à bord. Elle est légèrement blessée et transportée vers le centre hospitalier de Beuvry. L'enquête risque d'être longue puisqu'il n'y a pas d'autre témoin de l'accident. Cette intervention a mobilisé 15 sapeurs-pompiers de Lillers, Auchel, Aire et Pernes. Un violent face-à-face entre deux voitures avait fait un mort et un blessé grave au début du mois de juillet, sur la même portion de la D916.