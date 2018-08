Var, France

Un motard de la Police nationale est décédé ce samedi 25 août des suites d'un accident sur l'A50, dans le sens Marseille-Toulon au niveau de la commune de Six-Fours-Les-Plages dans le Var. Le policier était en service et revenait d'une mission d'escorte quand sa moto a glissé sur une longue distance aux environs de 14h10. L'Homme âgé de 46 ans et père d'un enfant n'a pas survécu à ses blessures.

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a adressé ses sincères condoléances à la compagne, aux proches et aux collègues de travail du policier. Il a tenu aussi à rendre hommage "au travail et à l’engagement des policiers et gendarmes qui servent la République et protègent nos concitoyens avec passion et dévouement".