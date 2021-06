Un motard de la police percuté par un chauffard au volant d'une voiture volée à Montpellier

Un chauffard au volant d'une voiture volée a été interpellé lundi 14 juin à Montpellier après une course poursuite avec des motards de la police. Dans sa tentative de fuite, il a multiplié les conduites dangereuses, percutant un des agents à moto.

Les motards de la police de Montpellier ont été entraîné dans une course folle par un automobiliste entre Montpellier et Lavérune lundi en fin d’après midi. Plusieurs kilomètres de poursuite pendant lesquels le chauffard, au volant d'une voiture volée, a pris des risques inconsidérés, mettant en danger les usagers de la route, et les policiers, dénonce le syndicat Alliance.

Pour essayer de s’échapper, le chauffard a tenté à plusieurs reprises de percuter les motards qui le rattrapaient, " il a même dernièrement effectué deux marches arrière afin de les percuter, affirme le syndicat de policiers qui ajoute que l'un d'eux doit son salut à son réflexe de sauter de la moto".

Lors de son interpellation, il s'est rebellé et a blessé un autre agent.

Toujours selon Alliance, cet homme est connu défavorablement. Le syndicat demande " des peines exemplaires pour cet individu."

"L'homme est en garde a vue , une enquête est en cours," précise une source policière.