Un motard décède dans un accident à Saint-Nexans en Dordogne

Un motard est mort dans un accident de la route ce mercredi 18 août à Saint-Nexans. L'accident s'est produit au carrefour des Machettes sur la départementale 14 entre une moto et une voiture.

Le motard, un Périgourdin de 65 ans, originaire de Pomport selon les gendarmes, est décédé. Le conducteur de la voiture et sa passagère sont indemnes. On ignore pour le moment la cause de l'accident et ce qui s'est passé. Une enquête de gendarmerie est en cours.