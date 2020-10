Un motard décède dans un accident de la route à Tercé, dans la Vienne

Les médecins du SAMU et les pompiers ne sont pas parvenus à sauver le motard, après l'accident de ce mardi 20 octobre à Tercé, dans la Vienne. Vers 17h40, une voiture et une moto entrent en collision. Les trois passagers de la voiture en sortent indemne, mais le motard lui n'a pas survécu. On ignore pour l'instant les circonstances exactes de cet accident et l'âge du pilote de la moto.