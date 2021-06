Un motard décède dans un accident de la route en Haute-Vienne

Un nouvel accident de la route mortel s'est produit ce lundi après-midi en Haute-Vienne. Un motard a chuté et a été percuté par une voiture arrivant en sens inverse sur la RN 520, entre Le Family Village et Couzeix. C'est le second accident en l'espace de 24h dans le département.