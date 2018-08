Isle, France

Un motard est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi suite à un accident de la route sur la N21 la route de Périgueux à Isle en Haute-Vienne. Les faits ont eu lieu vers 20h. Selon les premiers éléments de l'enquête, il roulait de Limoges vers Isle et a perdu le contrôle de son véhicule à l'entrée de la commune. Les pompiers et le SAMU dépêchés sur place l'ont ranimé avant de le transporter en urgence absolue au CHU de Limoges mais il est décédé dans la nuit. Suite à cet accident de la circulation, les enquêteurs de la Brigade Accidents et des Délits Routiers lancent un appel à témoin. Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur cet accident est invitée à contacter le Commissariat de Police de Limoges au 05 55 14 31 50 ou au 05 55 14 31 38.